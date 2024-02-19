Салат из огурцов и моркови "Оксана": приготовьте роскошную закуску за считанные минуты
19 февраля 2024, 21:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат из огурцов и моркови по-корейски прекрасно подойдет к обеду или ужину. Ароматная зелень только подчеркнет вкус овощей.
Благодаря соевому соусу салат будет иметь восточные нотки. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту.
Стоит попробовать Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике
Салат из огурцов и моркови по-корейски
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 500 граммов огурцов;
– 1 морковь;
– 4 зубчика чеснока;
– пучок зеленого лука;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– половина чайной ложки паприки;
– половинка красного перца чили;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Помытые огурцы нарежьте соломкой. Помытую морковь почистите и натрите на терке по-корейски.
- Вымойте зеленый лук, обрежьте лишнее. Порежьте его крупными кусками. Все овощи сложите в полиэтиленовый пакет. Упакуйте его в еще один и закрутите, чтобы не пропускал воздух.
- Очистьте и промойте чеснок. Натрите его на крупной терке и отправьте в пакет.
- Вымойте перец чили, отрежьте половинку, очистьте от сердцевины и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте в пакет вместе с маслом.
- Добавьте уксус, соевый соус, паприку, черный перец и соль. Закрутите пакет, чтобы из него ничего не высыпалось.
- Перемешайте ингредиенты, слегка встряхивая, качая и оборачивая пакет. Можно замариновать салат несколько часов, а можно и сразу высыпать в миску.