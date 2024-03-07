Он сделает вкуснее каждое блюдо: рецепт идеального холодного салата горячего приготовления

7 марта 2024, 18:35
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Источник:

Shuba

Каждый ужин станет лучше, если на столе есть вкусный и сочный салат. Попробуйте воспользоваться этим рецептом, ведь он простой и очень ароматный.

Консервированный нут и семена кунжута сделают блюдо более сытным. В свою очередь, лимонный сок придаст приятной кислинки.

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Салат с огурцами и нутом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты для салата:
– половина луковицы;
– 1 лимон;
– четверть чайной ложки соли;
– 1 огурец;
– пучок петрушки;
– 100 граммов консервированного нута;
– 1 головка салата айсберг.

Для дрессинга:
– щепотка черного молотого перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 пучок укропа;
– 1 столовая ложка кунжута.

Приготовление:

  1. Почистьте и нарежьте полукольцами лук. Из половины вымытого лимона выжмите сок и побрызгайте им лук. Добавьте соль и 1 стакан горячей воды. Оставьте на 10 минут.
  2. Вымойте огурец, обрежьте концы и порежьте его небольшими кусочками.
  3. Помытые помидоры черри разрежьте пополам и добавьте к огурцам. Добавьте помытые и нарезанные листья салата. Вымойте и измельчите петрушку. Всыпьте ее в миску вместе с нутом.
  4. Процедите лук и положите его в салат.
  5. Смешайте соевый соус, черный перец, масло, мед, лимонный сок и мелко нарезанный укроп.
  6. В салат всыпьте семена кунжута, полейте его дрессингом и перемешайте.
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Автор: Ольга Котів