Он сделает вкуснее каждое блюдо: рецепт идеального холодного салата горячего приготовления
7 марта 2024, 18:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Каждый ужин станет лучше, если на столе есть вкусный и сочный салат. Попробуйте воспользоваться этим рецептом, ведь он простой и очень ароматный.
Консервированный нут и семена кунжута сделают блюдо более сытным. В свою очередь, лимонный сок придаст приятной кислинки.
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Салат с огурцами и нутом
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты для салата:
– половина луковицы;
– 1 лимон;
– четверть чайной ложки соли;
– 1 огурец;
– пучок петрушки;
– 100 граммов консервированного нута;
– 1 головка салата айсберг.
Для дрессинга:
– щепотка черного молотого перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 пучок укропа;
– 1 столовая ложка кунжута.
Приготовление:
- Почистьте и нарежьте полукольцами лук. Из половины вымытого лимона выжмите сок и побрызгайте им лук. Добавьте соль и 1 стакан горячей воды. Оставьте на 10 минут.
- Вымойте огурец, обрежьте концы и порежьте его небольшими кусочками.
- Помытые помидоры черри разрежьте пополам и добавьте к огурцам. Добавьте помытые и нарезанные листья салата. Вымойте и измельчите петрушку. Всыпьте ее в миску вместе с нутом.
- Процедите лук и положите его в салат.
- Смешайте соевый соус, черный перец, масло, мед, лимонный сок и мелко нарезанный укроп.
- В салат всыпьте семена кунжута, полейте его дрессингом и перемешайте.