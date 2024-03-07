Консервированный нут и семена кунжута сделают блюдо более сытным. В свою очередь, лимонный сок придаст приятной кислинки.
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Салат с огурцами и нутом
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистьте и нарежьте полукольцами лук. Из половины вымытого лимона выжмите сок и побрызгайте им лук. Добавьте соль и 1 стакан горячей воды. Оставьте на 10 минут.
- Вымойте огурец, обрежьте концы и порежьте его небольшими кусочками.
- Помытые помидоры черри разрежьте пополам и добавьте к огурцам. Добавьте помытые и нарезанные листья салата. Вымойте и измельчите петрушку. Всыпьте ее в миску вместе с нутом.
- Процедите лук и положите его в салат.
- Смешайте соевый соус, черный перец, масло, мед, лимонный сок и мелко нарезанный укроп.
- В салат всыпьте семена кунжута, полейте его дрессингом и перемешайте.