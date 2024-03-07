Консервований нут та насіння кунжуту зроблять страву ситнішою. Своєю чергою, лимонний сік додасть приємної кислинки.
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Салат з огірками та нутом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Почистьте та наріжте півкільцями цибулю. З половини вимитого лимона вичавіть сік та побризкайте ним цибулю. Додайте сіль та 1 склянку гарячої води. Залиште на 10 хвилин.
- Вимийте огірок, обріжте кінці та поріжте його невеликими шматочками.
- Помиті помідори чері розріжте навпіл та додайте до огірків. Додайте помите та нарізане листя салату. Вимийте та подрібніть петрушку. Всипте її у миску разом з нутом.
- Процідіть цибулю та покладіть її у салат.
- Змішайте соєвий соус, чорний перець, олію, мед, лимонний сік і дрібно нарізаний кріп.
- У салат всипте насіння кунжуту, полийте його дресингом та перемішайте.