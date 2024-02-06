Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола
6 февраля 2024, 15:40Читати новину українською
Источник:zhuravlina_cooking
Многие украинцы любят салаты из пекинской капусты. Ведь она хрустящая, вкусная и бюджетная.
Несмотря на свою невысокую цену, пекинская капуста может стать главным ингредиентом даже для праздничного салата. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом – вам понравится.
Стоит попробовать Исчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками
Салат из пекинской капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 350 граммов пекинской капусты;
– 250 граммов колбасы;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 250 граммов моркови по-корейски;
– майонез по вкусу;
– 1 пачка сухариков.
Приготовление:
- Пекинскую капусту разрежьте пополам, после чего измельчите тоненькой соломкой. Переложите в глубокую миску.
- Копченую колбаску нарежьте соломкой. Добавьте к капусте.
- В миску всыпьте банку кукурузы без воды и морковь по-корейски.
- Заправьте майонез по своему вкусу и перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики.