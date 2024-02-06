Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола

Многие украинцы любят салаты из пекинской капусты. Ведь она хрустящая, вкусная и бюджетная.

Несмотря на свою невысокую цену, пекинская капуста может стать главным ингредиентом даже для праздничного салата. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом – вам понравится.

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Салат из пекинской капусты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 350 граммов пекинской капусты;– 250 граммов колбасы;– 1 банка консервированной кукурузы;– 250 граммов моркови по-корейски;– майонез по вкусу;– 1 пачка сухариков.

Приготовление:

Пекинскую капусту разрежьте пополам, после чего измельчите тоненькой соломкой. Переложите в глубокую миску. Копченую колбаску нарежьте соломкой. Добавьте к капусте. В миску всыпьте банку кукурузы без воды и морковь по-корейски. Заправьте майонез по своему вкусу и перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики.