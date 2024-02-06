Несмотря на свою невысокую цену, пекинская капуста может стать главным ингредиентом даже для праздничного салата. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом – вам понравится.

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Салат из пекинской капусты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту разрежьте пополам, после чего измельчите тоненькой соломкой. Переложите в глубокую миску.
  2. Копченую колбаску нарежьте соломкой. Добавьте к капусте.
  3. В миску всыпьте банку кукурузы без воды и морковь по-корейски.
  4. Заправьте майонез по своему вкусу и перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики.