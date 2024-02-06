Несмотря на свою невысокую цену, пекинская капуста может стать главным ингредиентом даже для праздничного салата. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом – вам понравится.
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Салат из пекинской капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Пекинскую капусту разрежьте пополам, после чего измельчите тоненькой соломкой. Переложите в глубокую миску.
- Копченую колбаску нарежьте соломкой. Добавьте к капусте.
- В миску всыпьте банку кукурузы без воды и морковь по-корейски.
- Заправьте майонез по своему вкусу и перемешайте. Перед подачей добавьте сухарики.