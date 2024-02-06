Попри свою невисоку ціну, пекінська капуста може стати головним інгредієнтом навіть для святкового салату. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.
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Салат з пекінської капусти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Пекінську капусту розріжте навпіл, після чого подрібніть тоненькою соломкою. Перекладіть у глибоку миску.
- Копчену ковбаску наріжте соломкою. Додайте до капусти.
- В миску всипте банку кукурудзи без води та моркву по-корейськи.
- Заправте майонез до свого смаку та перемішайте. Перед подачею додайте сухарики.