Попри свою невисоку ціну, пекінська капуста може стати головним інгредієнтом навіть для святкового салату. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.

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Салат з пекінської капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Пекінську капусту розріжте навпіл, після чого подрібніть тоненькою соломкою. Перекладіть у глибоку миску.
  2. Копчену ковбаску наріжте соломкою. Додайте до капусти.
  3. В миску всипте банку кукурудзи без води та моркву по-корейськи.
  4. Заправте майонез до свого смаку та перемішайте. Перед подачею додайте сухарики.