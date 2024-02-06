Попри свою невисоку ціну, пекінська капуста може стати головним інгредієнтом навіть для святкового салату. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.

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Салат з пекінської капусти

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів пекінської капусти;

– 250 грамів ковбаси;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 250 грамів моркви по-корейськи;

– майонез до смаку;

– 1 пачка сухариків.

Приготування:

Пекінську капусту розріжте навпіл, після чого подрібніть тоненькою соломкою. Перекладіть у глибоку миску. Копчену ковбаску наріжте соломкою. Додайте до капусти. В миску всипте банку кукурудзи без води та моркву по-корейськи. Заправте майонез до свого смаку та перемішайте. Перед подачею додайте сухарики.

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