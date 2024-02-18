Ідеальний салат з пекінської капусти: готуємо з того, що є в холодильнику

До речі, цей салат можна зробити без майонезу. Просто замініть його сметаною або оливковою олією.
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Салат з пекінською капустою і ковбасою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
З пекінської капусти вдаються дуже смачні салати / Фото Unsplash
Приготування:
- Помийте капусту та накришіть її соломкою.
- Так само соломкою чи брусочками наріжте ковбасу.
- Додайте горошок і сіль, перемішайте.
- Заправте салат майонезом і знову перемішайте. При подачі страву можна прикрасити зеленню – петрушкою, кропом, цибулею, мікрогріном, руколою.