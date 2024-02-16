Неприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут

Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто. Надо только нарезать ингредиенты и все смешать.
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Салат с ананасом, морковью и твердым сыром
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Вкусный салат можно приготовить даже из моркови / Фото Unsplash
Приготовление:
- Почистьте и натрите морковь. Также натрите твердый сыр.
- Если используете свежий ананас, почистьте его. И свежий, и консервированный ананас надо нарезать кубиками.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте майонезом и перемешайте. Доведите до вкуса солью и черным молотым перцем по желанию.