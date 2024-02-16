Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто. Надо только нарезать ингредиенты и все смешать.

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Салат с ананасом, морковью и твердым сыром

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Неприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут
Вкусный салат можно приготовить даже из моркови / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Почистьте и натрите морковь. Также натрите твердый сыр.
  2. Если используете свежий ананас, почистьте его. И свежий, и консервированный ананас надо нарезать кубиками.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте майонезом и перемешайте. Доведите до вкуса солью и черным молотым перцем по желанию.