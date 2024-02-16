Неприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут

Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто. Надо только нарезать ингредиенты и все смешать.

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Салат с ананасом, морковью и твердым сыром

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 средние морковки;

– 300 граммов консервированного или свежего ананаса;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки майонеза.



Вкусный салат можно приготовить даже из моркови / Фото Unsplash

Приготовление:

Почистьте и натрите морковь. Также натрите твердый сыр. Если используете свежий ананас, почистьте его. И свежий, и консервированный ананас надо нарезать кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте майонезом и перемешайте. Доведите до вкуса солью и черным молотым перцем по желанию.

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