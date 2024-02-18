Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике
18 февраля 2024, 11:59Читати новину українською
Источник:УНИАН
Колбаска в салате – всегда отличная идея. Найти ее на прилавках магазинов можно всегда, как и саму пекинку.
Кстати, этот салат можно сделать без майонеза. Просто замените его сметаной или оливковым маслом.
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Салат с пекинской капустой и колбасой
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 350 граммов пекинской капусты;
– 150 граммов вареной колбасы;
– половина банки консервированного горошка;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль по вкусу.
Из пекинской капусты удаются очень вкусные салаты / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте капусту и накрошите ее соломкой.
- Так же соломкой или брусочками нарежьте колбасу.
- Добавьте горошек и соль, перемешайте.
- Заправьте салат майонезом и снова перемешайте. При подаче блюдо можно украсить зеленью – петрушкой, укропом, луком, микрогрином, рукколой.