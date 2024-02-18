Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике

Колбаска в салате – всегда отличная идея. Найти ее на прилавках магазинов можно всегда, как и саму пекинку.

Кстати, этот салат можно сделать без майонеза. Просто замените его сметаной или оливковым маслом.

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Салат с пекинской капустой и колбасой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

– 350 граммов пекинской капусты;– 150 граммов вареной колбасы;– половина банки консервированного горошка;– 3 столовые ложки майонеза;– соль по вкусу.



Из пекинской капусты удаются очень вкусные салаты / Фото Unsplash

Приготовление:

Помойте капусту и накрошите ее соломкой.

Так же соломкой или брусочками нарежьте колбасу.

Добавьте горошек и соль, перемешайте.

Заправьте салат майонезом и снова перемешайте. При подаче блюдо можно украсить зеленью – петрушкой, укропом, луком, микрогрином, рукколой.