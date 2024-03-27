Перед ним не устоит никто: элементарный рецепт салата с пекинской капусты
27 марта 2024, 21:30Читати новину українською
Источник:"Вкусная страница"
Салаты из пекинской капусты – классика любого праздничного стола. Попробуйте приготовить его по этому рецепту – вам понравится.
Пекинская капуста широко используется в азиатский кухне. Однако даже украинцы полюбили ее за хрустящую консистенцию и нежный вкус.
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Вкусный салат из пекинской капусты – проверенный рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 600 граммов пекинской капусты;
– 1 куриное филе;
– 3 яйца;
– 300 граммов консервированной кукурузы;
– соль, перец по вкусу;
– 3 столовые ложки майонеза 67%.
Приготовление:
- Пекинскую капусту промойте и просушите. Нарежьте тоненькой соломкой.
- Куриную грудку отварите до готовности. Для этого налейте в кастрюлю воду, посолите и вскипятите. Положите мясо и варите примерно 15 – 20 минут. Когда филе будет готово, остудите его и нарежьте соломкой.
- Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого переложите их в холодную воду, почистите и нарежьте небольшими кусочками.
- Соедините все нарезанные ингредиенты в салатнике, добавьте консервированную кукурузу, немного соли и молотого черного перца. Заправьте майонезом и хорошо все перемешайте.