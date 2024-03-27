Пекінська капуста широко використовується в азійський кухні. Однак навіть українці полюбили її за хрустку консистенцію та ніжний смак.
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Смачний салат з пекінської капусти – перевірений рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Пекінську капусту промийте і просушіть. Наріжте тоненькою соломкою.
- Курячу грудку відваріть до готовності. Для цього налийте в каструлю воду, посоліть і закип'ятіть. Покладіть м'ясо і варіть приблизно 15 – 20 хвилин. Коли філе буде готове, охолодіть його та наріжте соломкою.
- Яйця відваріть на круто протягом 10 хвилин після закипання води. Після цього перекладіть їх у холодну воду, почистьте і наріжте невеликими шматочками.
- З'єднайте всі нарізані інгредієнти у салатнику, додайте консервовану кукурудзу, трохи солі та меленого чорного перцю. Заправте майонезом і добре все перемішайте.