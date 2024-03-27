Пекінська капуста широко використовується в азійський кухні. Однак навіть українці полюбили її за хрустку консистенцію та ніжний смак.

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Смачний салат з пекінської капусти – перевірений рецепт

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів пекінської капусти;

– 1 куряче філе;

– 3 яйця;

– 300 грамів консервованої кукурудзи;

– сіль, перець до смаку;

– 3 столові ложки майонезу 67%.

Приготування:

Пекінську капусту промийте і просушіть. Наріжте тоненькою соломкою. Курячу грудку відваріть до готовності. Для цього налийте в каструлю воду, посоліть і закип'ятіть. Покладіть м'ясо і варіть приблизно 15 – 20 хвилин. Коли філе буде готове, охолодіть його та наріжте соломкою. Яйця відваріть на круто протягом 10 хвилин після закипання води. Після цього перекладіть їх у холодну воду, почистьте і наріжте невеликими шматочками. З'єднайте всі нарізані інгредієнти у салатнику, додайте консервовану кукурудзу, трохи солі та меленого чорного перцю. Заправте майонезом і добре все перемішайте.

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