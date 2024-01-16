Пальчики оближешь: рецепт мегавкусного салата из пекинской капусты

16 января 2024, 21:37
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Приготовьте вкусный салат из пекинской капусты и курицы. С этим рецептом он будет очень легким, но питательным.

Куриное филе отлично заменит привычную колбасу. С ним салат получится даже лучше.

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Рецепт вкусного салата из пекинской капусты

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов болгарского перца;
– 100 граммов огурцов;
– 15 граммов укропа;
– 20 граммов лимона;
– 50 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов французской горчицы;
– 150 граммов куриной грудки;
– сухой чеснок, паприка, соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
  2. Тем временем нашинкуйте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками.
  3. Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком.
  4. Когда приготовится филе, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам.
  5. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів