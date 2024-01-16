Пальчики оближешь: рецепт мегавкусного салата из пекинской капусты
16 января 2024, 21:37Читати новину українською
Источник:top_havchik_
Приготовьте вкусный салат из пекинской капусты и курицы. С этим рецептом он будет очень легким, но питательным.
Куриное филе отлично заменит привычную колбасу. С ним салат получится даже лучше.
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Рецепт вкусного салата из пекинской капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 150 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов болгарского перца;
– 100 граммов огурцов;
– 15 граммов укропа;
– 20 граммов лимона;
– 50 граммов сметаны 15%;
– 20 граммов французской горчицы;
– 150 граммов куриной грудки;
– сухой чеснок, паприка, соль.
Приготовление:
- Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
- Тем временем нашинкуйте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками.
- Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком.
- Когда приготовится филе, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам.
- Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.