Куряче філе чудово замінить звичну ковбасу. З ним салат вийде навіть кращим.
Варто спробувати В магазині такого не купиш: як приготувати ідеальний печінково-вершковий паштет
Рецепт смачного салату з пекінської капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
- Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
- Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
- Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
- Заправте салат соусом та добре перемішайте.