Куряче філе чудово замінить звичну ковбасу. З ним салат вийде навіть кращим.

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Рецепт смачного салату з пекінської капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Куряче філе натріть сіллю і спеціями та відправте у розігріту до 200 градусів духовку.
  2. Тим часом нашинкуйте капусту, а огірки та перець наріжте шматочками.
  3. Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком, подрібненим кропом та сухим часником.
  4. Коли філе приготується, поріжте його шматочками та відправте в миску до овочів.
  5. Заправте салат соусом та добре перемішайте.