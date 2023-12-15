Классические Шуба, Оливье или Мимоза, вероятно, кому-то уже надоели. Поэтому салат из пекинской капусты может стать глотком свежего воздуха для гурманов.

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Салат из пекинской капусты и кукурузы – простой рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Гости будут просить рецепт: готовим вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты на Новый год
Пекинская капуста – вкусный и полезный ингредиент для салата / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Яйцо отварите вкрутую, остудите и почистьте. С консервированной кукурузы слейте маринад.
  2. Пекинскую капусту промойте и нашинкуйте тонкими полосками.
  3. Огурец также промойте, нарежьте соломкой. То же сделайте с яйцом. Петрушку измельчите.
  4. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной.