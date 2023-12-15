Гості проситимуть рецепт: готуємо смачний та бюджетний салат з пекінської капусти на Новий рік

Класичні Шуба, Олів'є чи Мімоза, ймовірно, комусь вже набридли. Тому цей салат з пекінської капусти може стати ковтком свіжого повітря для гурманів.
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Салат з пекінської капусти та кукурудзи – простий рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Пекінська капуста – смачний та корисний інгредієнт для салату / Фото Unsplash
Приготування:
- Яйце відваріть круто, остудіть і почистьте. З консервованої кукурудзи злийте маринад.
- Пекінську капусту помийте та нашаткуйте тонкими смужками.
- Огірок також помийте, наріжте соломкою. Те ж саме зробіть з яйцем. Петрушку подрібніть.
- У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть до смаку і заправте салат сметаною.