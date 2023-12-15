Гості проситимуть рецепт: готуємо смачний та бюджетний салат з пекінської капусти на Новий рік

Класичні Шуба, Олів'є чи Мімоза, ймовірно, комусь вже набридли. Тому цей салат з пекінської капусти може стати ковтком свіжого повітря для гурманів.

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Салат з пекінської капусти та кукурудзи – простий рецепт

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів пекінської капусти;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 огірок;

– 1 яйце;

– 50 грамів сметани;

– 3 – 4 гілочки свіжої петрушки;

– сіль та мелений чорний перець до смаку.



Пекінська капуста – смачний та корисний інгредієнт для салату / Фото Unsplash

Приготування:

Яйце відваріть круто, остудіть і почистьте. З консервованої кукурудзи злийте маринад. Пекінську капусту помийте та нашаткуйте тонкими смужками. Огірок також помийте, наріжте соломкою. Те ж саме зробіть з яйцем. Петрушку подрібніть. У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть до смаку і заправте салат сметаною.

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