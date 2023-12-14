Этот салат станет ярким украшением любого стола. В частности, его можно приготовить к Новому году или Рождеству.
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Салат "Подсолнух" – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Куриное мясо отварите, остудите и нарежьте небольшими кубиками.
- Морковь отварите до готовности, почистите и также нашинкуйте мелкими кубиками.
- Отварите куриные яйца, почистите и отделите белки от желтков.
- Также почистите лук и грибы. Нарежьте их небольшими кусочками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда лук. Затем добавьте грибы, обжарьте до испарения жидкости, после чего переложите все в тарелку.
- Сыр нарежьте кубиками, а маслины разрежьте пополам.
- Выложите курицу на дно салатника, смажьте ее тонким слоем майонеза, сверху уложите морковь и грибы. Снова смажьте все майонезом.
- Натрите желток на большой терке и выложите сверху. Затем уложите слои сыра, майонеза и белка.
- Подготовленные маслины выложите по кругу, а по краям сделайте имитацию лепестков подсолнечника из чипсов.
- Поставьте готовый салат на 15 – 30 минут в холодильник.