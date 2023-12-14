Этот салат станет ярким украшением любого стола. В частности, его можно приготовить к Новому году или Рождеству.

Еще одна вкусная идея Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Салат "Подсолнух" – пошаговый рецепт

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов курицы;

– 0,5 килограмма грибов;

– 1 килограмм лука;

– 7 яиц;

– 200 граммов сыра;

– 1 морковка;

– 50 – 70 граммов маслин без косточек;

– майонез по вкусу;

– 2 столовые ложки масла;

– чипсы по вкусу.

Приготовление:

Куриное мясо отварите, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь отварите до готовности, почистите и также нашинкуйте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца, почистите и отделите белки от желтков. Также почистите лук и грибы. Нарежьте их небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда лук. Затем добавьте грибы, обжарьте до испарения жидкости, после чего переложите все в тарелку. Сыр нарежьте кубиками, а маслины разрежьте пополам. Выложите курицу на дно салатника, смажьте ее тонким слоем майонеза, сверху уложите морковь и грибы. Снова смажьте все майонезом. Натрите желток на большой терке и выложите сверху. Затем уложите слои сыра, майонеза и белка. Подготовленные маслины выложите по кругу, а по краям сделайте имитацию лепестков подсолнечника из чипсов. Поставьте готовый салат на 15 – 30 минут в холодильник.

Ищете вкусные и интересные рецепты на Новый год? Попробуйте приготовить суши-торт – он отлично заменит любой праздничный салат.