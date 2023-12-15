Гости будут просить рецепт: готовим вкусный и бюджетный салат из пекинской капусты на Новый год

15 декабря 2023, 12:31
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Источник:

УНИАН

Вкусный праздничный салат может быть достаточно бюджетным. Попробуйте использовать пекинскую капусту – она прекрасно подходит к мясным блюдам.

Классические Шуба, Оливье или Мимоза, вероятно, кому-то уже надоели. Поэтому салат из пекинской капусты может стать глотком свежего воздуха для гурманов.

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Салат из пекинской капусты и кукурузы – простой рецепт

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 1 огурец;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сметаны;
– 3 – 4 веточки свежей петрушки;
– соль и молотый черный перец по вкусу.


Пекинская капуста – вкусный и полезный ингредиент для салата / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Яйцо отварите вкрутую, остудите и почистьте. С консервированной кукурузы слейте маринад.
  2. Пекинскую капусту промойте и нашинкуйте тонкими полосками.
  3. Огурец также промойте, нарежьте соломкой. То же сделайте с яйцом. Петрушку измельчите.
  4. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной.
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Автор: Ольга Котів