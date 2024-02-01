Самый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом

1 февраля 2024, 22:45
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Источник:

Shuba

Приготовьте этот вкусный салат с тунцом. Хрустящая пекинская капуста прекрасно дополнит ваш ужин.

Этот салат готовится очень быстро. Кроме этого, нужны только простые ингредиенты.

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Рецепт салата с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов пекинской капусты;
– 180 граммов консервированного тунца;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль, перец по вкусу;
– 60 граммов майонеза 67%.

Приготовление:

  1. Предварительно сварите яйца вкрутую. Для этого их надо проварить в кипящей воде 10 минут. Готовые яйца остудите и почистьте.
  2. Пекинскую капусту тонко нарежьте, а сыр натрите на крупную терку. В свою очередь, яйца нарежьте ломтиками, а консервированный тунец измельчите вилкой.
  3. Подготовленные ингредиенты выложите в миску. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
  4. Переложите салат в салатник и сразу же подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів