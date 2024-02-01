Цей салат готується дуже швидко. Окрім цього, потрібні лише прості інгредієнти.

Варто спробувати Пальчики оближеш: приготуйте ідеальний вінегрет з оселедцем та зеленим горошком

Рецепт салату з тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Попередньо зваріть яйця круто. Для цього їх треба проварити у киплячій воді 10 хвилин. Готові яйця остудіть і почистьте.
  2. Пекінську капусту тонко наріжте, а сир натріть на грубу терку. Своєю чергою, яйця наріжте скибочками, а консервований тунець подрібніть виделкою.
  3. Підготовлені інгредієнти викладіть у миску. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте.
  4. Перекладіть салат у салатник і одразу ж подавайте до столу.