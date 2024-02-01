Цей салат готується дуже швидко. Окрім цього, потрібні лише прості інгредієнти.

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Рецепт салату з тунцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів пекінської капусти;

– 180 грамів консервованого тунця;

– 2 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль, перець до смаку;

– 60 грамів майонезу 67%.

Приготування:

Попередньо зваріть яйця круто. Для цього їх треба проварити у киплячій воді 10 хвилин. Готові яйця остудіть і почистьте. Пекінську капусту тонко наріжте, а сир натріть на грубу терку. Своєю чергою, яйця наріжте скибочками, а консервований тунець подрібніть виделкою. Підготовлені інгредієнти викладіть у миску. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте. Перекладіть салат у салатник і одразу ж подавайте до столу.

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