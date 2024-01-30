Этот салат готовится очень просто. Несмотря на свой невероятный вкус, такой винегрет является довольно бюджетным.

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Винегрет с селедкой и зеленым горошком

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 филе сельди;

– банка консервированного горошка;

– 2 картофелины;

– 1 свекла;

– 1 морковь;

– 6 маринованных огурцов;

– половина лука;

– подсолнечное масло;

– яблочный уксус;

– соль, черный молотый перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Лук очень мелко нашинкуйте. Заправьте его солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешайте и замаринуйте в нем нарезанное филе сельди. Целую, помытую свеклу немного приправьте растительным маслом и солью. Заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 часов. Целые, помытые, но неочищенные картофель и морковь сварите в подсоленной воде до готовности. Готовые и охлажденные овощи нарежьте кубиком. То же сделайте с огурцами. Выложите все в глубокую миску и приправьте солью, перцем, подсолнечным маслом и хорошо перемешайте. Выложите винегрет в формовочное кольцо – сперва заправленные овощи, далее консервированный горошек, снова овощи и сельдь.

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