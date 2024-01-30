Этот салат готовится очень просто. Несмотря на свой невероятный вкус, такой винегрет является довольно бюджетным.
Будет вкусно Такой вкусности вы еще точно не ели: готовим элементарный салат "Бургер"
Винегрет с селедкой и зеленым горошком
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук очень мелко нашинкуйте. Заправьте его солью, перцем, уксусом, растительным маслом, перемешайте и замаринуйте в нем нарезанное филе сельди.
- Целую, помытую свеклу немного приправьте растительным маслом и солью. Заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 часов.
- Целые, помытые, но неочищенные картофель и морковь сварите в подсоленной воде до готовности.
- Готовые и охлажденные овощи нарежьте кубиком. То же сделайте с огурцами.
- Выложите все в глубокую миску и приправьте солью, перцем, подсолнечным маслом и хорошо перемешайте.
- Выложите винегрет в формовочное кольцо – сперва заправленные овощи, далее консервированный горошек, снова овощи и сельдь.