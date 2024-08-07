Съедается на раз-два: готовим салат из перца и моркови на зиму
7 августа 2024, 21:50Читати новину українською
Источник:"Кулинарные рецепты от Надежды"
Салат из болгарского перца любят многие украинцы. Зимой он особенно пригодится.
Попробуйте приготовить его в этом году. Такой салат точно понравится вашим родным.
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Салат из перца и моркови
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 10
– 1,5 килограмма красного болгарского перца;
– 500 граммов моркови;
– 1 пучок петрушки;
– 180 граммов сахара;
– 20 граммов соли;
– 1 красный острый перец;
– 180 миллилитров растительного масла;
– 180 миллилитров уксуса;
– 8 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка молотого душистого перца;
– 1 чайная ложка приправы "Хмели-сунели".
Приготовление:
- Помойте овощи. У перцев уберите семена и плодоножку. Болгарский перец нарежьте соломкой, а острый – полукольцами. Морковь почистите и натрите на крупную терку.
- Петрушку помойте и измельчите. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
- Все овощи положите в большую миску. Добавьте специи, соль, сахар, уксус и чеснок.
- На сковороде разогрейте масло без запаха и вылейте на специи. Все тщательно перемешайте, оставьте на 3 часа. За это время овощи пустят сок.
- Овощи без сока плотно разложите по банкам, хорошо вымытых содой. Далее разлейте сок. Деревянной шпажкой проткните содержимое каждой банки, чтобы сок заполнил все полости. При необходимости долейте еще сока.
- Банки поставьте в кастрюлю с салфеткой на дне. Накройте крышкой. Залейте водой до плечиков банок. Поставьте на огонь, с момента закипания стерилизуйте 20 минут. Далее закройте банки крышками. Переверните и дайте остыть.