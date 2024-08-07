Спробуйте приготувати його цьогоріч. Такий салат точно сподобається вашим рідним.

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Салат з перцю та моркви

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Помийте овочі. У перців приберіть насіння та плодоніжку. Болгарський перець наріжте соломкою, а гострий – півкільцями. Моркву почистьте та натріть на велику терку.
  2. Петрушку помийте та подрібніть. Часник почистьте, пропустіть через прес.
  3. Усі овочі покладіть у велику миску. Додайте спеції, сіль, цукор, оцет і часник.
  4. На пательні розігрійте олію без запаху і вилийте на спеції. Усе ретельно перемішайте, залиште на 3 години. За цей час овочі пустять сік.
  5. Овочі без соку щільно розкладіть по банках, добре вимитих содою. Далі розлийте сік. Дерев’яною шпажкою простроміть вміст кожної банки, щоб сік заповнив усі порожнини. За необхідності долийте ще соку.
  6. Банки поставте в каструлю із серветкою на дні. Накрийте кришкою. Залийте водою до плечиків банок. Поставте на вогонь, з моменту закипання стерилізуйте 20 хвилин. Далі закрийте банки кришками. Переверніть та дайте охолонути.