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Салат из перца и моркови

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма красного болгарского перца;

– 500 граммов моркови;

– 1 пучок петрушки;

– 180 граммов сахара;

– 20 граммов соли;

– 1 красный острый перец;

– 180 миллилитров растительного масла;

– 180 миллилитров уксуса;

– 8 зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка молотого душистого перца;

– 1 чайная ложка приправы "Хмели-сунели".

Приготовление:

Помойте овощи. У перцев уберите семена и плодоножку. Болгарский перец нарежьте соломкой, а острый – полукольцами. Морковь почистите и натрите на крупную терку. Петрушку помойте и измельчите. Чеснок почистите, пропустите через пресс. Все овощи положите в большую миску. Добавьте специи, соль, сахар, уксус и чеснок. На сковороде разогрейте масло без запаха и вылейте на специи. Все тщательно перемешайте, оставьте на 3 часа. За это время овощи пустят сок. Овощи без сока плотно разложите по банкам, хорошо вымытых содой. Далее разлейте сок. Деревянной шпажкой проткните содержимое каждой банки, чтобы сок заполнил все полости. При необходимости долейте еще сока. Банки поставьте в кастрюлю с салфеткой на дне. Накройте крышкой. Залейте водой до плечиков банок. Поставьте на огонь, с момента закипания стерилизуйте 20 минут. Далее закройте банки крышками. Переверните и дайте остыть.

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