Попробуйте приготовить его в этом году. Такой салат точно понравится вашим родным.
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Салат из перца и моркови
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Помойте овощи. У перцев уберите семена и плодоножку. Болгарский перец нарежьте соломкой, а острый – полукольцами. Морковь почистите и натрите на крупную терку.
- Петрушку помойте и измельчите. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
- Все овощи положите в большую миску. Добавьте специи, соль, сахар, уксус и чеснок.
- На сковороде разогрейте масло без запаха и вылейте на специи. Все тщательно перемешайте, оставьте на 3 часа. За это время овощи пустят сок.
- Овощи без сока плотно разложите по банкам, хорошо вымытых содой. Далее разлейте сок. Деревянной шпажкой проткните содержимое каждой банки, чтобы сок заполнил все полости. При необходимости долейте еще сока.
- Банки поставьте в кастрюлю с салфеткой на дне. Накройте крышкой. Залейте водой до плечиков банок. Поставьте на огонь, с момента закипания стерилизуйте 20 минут. Далее закройте банки крышками. Переверните и дайте остыть.