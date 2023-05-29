Салат из редис и яйца – идеальный вариант на завтрак или на перекус

Обожаете редис, но уже не знаете, что из нее приготовить, чтобы разнообразить ежедневный рацион? У нас есть интересный рецепт салата на хлеб или в гарнир.

Редис уже продается по доступной цене на рынке и в магазинах, но что же из нее приготовить? Предлагаем рецепт салата с отварными яйцами.

Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня

Также отличным дополнением к салату будет собственноручно приготовленный майонез, который не только вкуснее магазинного, но и полезнее.

Салат из редис и яйца

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– редис;

– 3 – 4 куриных яйца;

– зеленый лучок;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем редиску, срезаем хвостики и еще раз промываем водой от грязи.

Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности, 6 – 7 минут.

Отварные яйца охлаждаем в воде, очищаем от скорлупы и натираем на грубой терке.

Редис натираем на грубой терке и добавляем к яйцам. Зеленый лучок нарезаем и высыпаем в яйца.

Заправляем салат специями и майонезом и перемешиваем.

Приятного аппетита!

А чтобы салат смаковал действительно отлично, предлагаем приготовить домашний майонез еще считанные минуты.

Рецепт домашнего майонеза

Время: 15 минут

15 минут Порции: 400 – 500 граммов

Ингредиенты:

– 2 сырых яичных желтка;

– 300 – 400 граммов очищенного масла без запаха;

– 25 граммов горчицы (1 столовая ложка);

– соль;

– 1 чайная ложка сахара;

– черный молотый перец;

– сок 1/3 лимона;

– 50 граммов воды.

Приготовление:

В глубокую миску выбиваем желтки, солим и добавляем сахар, горчицу и перец – сбиваем в пену венчиком.

Тоненькой струйкой вливаем масло в яичную массу и вымешиваем.

Когда масса загустела, вливаем сок лимона, воду и продолжаем вымешивать.

Попробуйте майонез, если нужно добавить еще соли или сахара.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт салата? Попробуйте также приготовить дома весенние салаты из сезонных ингредиентов по нашим. рецептами. Вам понравится результат!