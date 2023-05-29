Салат из редис и яйца – идеальный вариант на завтрак или на перекус
29 мая 2023, 16:15Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Обожаете редис, но уже не знаете, что из нее приготовить, чтобы разнообразить ежедневный рацион? У нас есть интересный рецепт салата на хлеб или в гарнир.
Редис уже продается по доступной цене на рынке и в магазинах, но что же из нее приготовить? Предлагаем рецепт салата с отварными яйцами.
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Также отличным дополнением к салату будет собственноручно приготовленный майонез, который не только вкуснее магазинного, но и полезнее.
Салат из редис и яйца
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно моем редиску, срезаем хвостики и еще раз промываем водой от грязи.
- Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности, 6 – 7 минут.
- Отварные яйца охлаждаем в воде, очищаем от скорлупы и натираем на грубой терке.
- Редис натираем на грубой терке и добавляем к яйцам. Зеленый лучок нарезаем и высыпаем в яйца.
- Заправляем салат специями и майонезом и перемешиваем.
Приятного аппетита!
А чтобы салат смаковал действительно отлично, предлагаем приготовить домашний майонез еще считанные минуты.
Рецепт домашнего майонеза
- Время: 15 минут
- Порции: 400 – 500 граммов
Приготовление:
- В глубокую миску выбиваем желтки, солим и добавляем сахар, горчицу и перец – сбиваем в пену венчиком.
- Тоненькой струйкой вливаем масло в яичную массу и вымешиваем.
- Когда масса загустела, вливаем сок лимона, воду и продолжаем вымешивать.
- Попробуйте майонез, если нужно добавить еще соли или сахара.
Приятного аппетита!