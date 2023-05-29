Редис уже продается по доступной цене на рынке и в магазинах, но что же из нее приготовить? Предлагаем рецепт салата с отварными яйцами.

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Также отличным дополнением к салату будет собственноручно приготовленный майонез, который не только вкуснее магазинного, но и полезнее.

Салат из редис и яйца

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно моем редиску, срезаем хвостики и еще раз промываем водой от грязи.
  • Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности, 6 – 7 минут.
  • Отварные яйца охлаждаем в воде, очищаем от скорлупы и натираем на грубой терке.
  • Редис натираем на грубой терке и добавляем к яйцам. Зеленый лучок нарезаем и высыпаем в яйца.
  • Заправляем салат специями и майонезом и перемешиваем.

Приятного аппетита!

А чтобы салат смаковал действительно отлично, предлагаем приготовить домашний майонез еще считанные минуты.

Рецепт домашнего майонеза

  • Время: 15 минут
  • Порции: 400 – 500 граммов

Приготовление:

  • В глубокую миску выбиваем желтки, солим и добавляем сахар, горчицу и перец – сбиваем в пену венчиком.
  • Тоненькой струйкой вливаем масло в яичную массу и вымешиваем.
  • Когда масса загустела, вливаем сок лимона, воду и продолжаем вымешивать.
  • Попробуйте майонез, если нужно добавить еще соли или сахара.

Приятного аппетита!