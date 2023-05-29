Редиска вже продається за доступною ціною на ринку та у магазинах, але що ж з неї приготувати? Пропонуємо рецепт салату з відвареними яйцями.

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Також відмінним доповненням до салату буде власноруч приготований майонез, який не тільки смачніший за магазинний, але й корисніший.

Салат з редиски і яйця

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– редиска;

– 3 – 4 курячих яйця;

– зелена цибулька;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо редиску, зрізаємо хвостики та ще раз промиваємо водою від бруду.

Відварюємо яйця у підсоленій воді до готовності, 6 – 7 хвилин.

Відварені яйця охолоджуємо у воді, очищаємо від шкарлупи та натираємо на грубій тертці.

Редиску натираємо на грубій тертці та додаємо до яєць. Зелену цибульку нарізаємо та висипаємо до яєць.

Заправляємо салат спеціями та майонезом і перемішуємо.

Смачного!

А щоб салат смакував справді відмінно, пропонуємо приготувати домашній майонез ща лічені хвилини.

Рецепт домашнього майонезу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 400 – 500 грамів

Інгредієнти:

– 2 сирих яєчних жовтки;

– 300 – 400 грамів очищеної олії без запаху;

– 25 грамів гірчиці (1 столова ложка);

– сіль;

– 1 чайна ложка цукру;

– чорний мелений перець;

– сік 1/3 лимона;

– 50 грамів води.

Приготування:

У глибоку миску вибиваємо жовтки, солимо та додаємо цукор, гірчицю та перець – збиваємо в піну вінчиком.

Тоненькою цівкою вливаємо олію до яєчної маси та вимішуємо.

Коли маса загусла, вливаємо сік лимона, воду та продовжуємо вимішувати.

Спробуйте майонез, якщо потрібно додайте ще солі або цукру.

Смачного!

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