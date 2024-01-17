Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.
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Рецепт салата из свеклы и феты
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Свеклу и фету нарезаем кубиками.
- Руколу нарезаем крупными кусочками.
- В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец.
- Орехи обжариваем до золотистого цвета.
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.
Приятного аппетита!