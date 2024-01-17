Коли бракує часу на приготування ситної основної страви, завжди можна скористатися рецептами салатів. Вони не потребують багато часу та дозволяють використати інгредієнти, які є у кожному холодильнику.
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Рецепт салату з буряка та фети
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Буряк та фету нарізаємо кубиками.
- Руколу нарізаємо крупними шматочками.
- У невеликій мисці змішуємо оливкову олію, оцет, мед, сіль та перець.
- Горіхи обсмажуємо до золотистого кольору.
- Ретельно перемішуємо усі інгредієнти у великій мисці.
Смачного!