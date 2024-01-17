Вам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра
17 января 2024, 22:10Читати новину українською
Источник:Ania Starmach
Довольно часто в безумном ритме жизни у нас нет времени на долгое пребывание у плиты. Быстрые рецепты вкусных блюд – это то, что всегда выручает и позволяет позаботиться о себе, даже когда свободны всего несколько минут.
Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.
Не упустите Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, которую вы должны попробовать
Рецепт салата из свеклы и феты
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 3 большие запеченные свеклы;
– 100 грамм сыра фета;
– 2 столовые ложки грецкие орехи или арахис;
– 2 горсти рукколы;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу и фету нарезаем кубиками.
- Руколу нарезаем крупными кусочками.
- В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец.
- Орехи обжариваем до золотистого цвета.
- Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.
Приятного аппетита!Что приготовить для романтического ужина: рецепт пасти с карамелизированным луком.