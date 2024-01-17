Вам известно не все: что обязательно нужно добавить в салат из свеклы и сыра

Довольно часто в безумном ритме жизни у нас нет времени на долгое пребывание у плиты. Быстрые рецепты вкусных блюд – это то, что всегда выручает и позволяет позаботиться о себе, даже когда свободны всего несколько минут.

Когда не хватает времени на приготовление сытного основного блюда, всегда можно воспользоваться рецептами салатов. Они не требуют много времени и позволяют использовать ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике.

Не упустите Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, которую вы должны попробовать

Рецепт салата из свеклы и феты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 3 большие запеченные свеклы;– 100 грамм сыра фета;– 2 столовые ложки грецкие орехи или арахис;– 2 горсти рукколы;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 чайная ложка меда;– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и фету нарезаем кубиками. Руколу нарезаем крупными кусочками. В небольшой миске смешиваем оливковое масло, уксус, мед, соль и перец. Орехи обжариваем до золотистого цвета. Тщательно перемешиваем все ингредиенты в большой миске.

Приятного аппетита!

Что приготовить для романтического ужина: рецептс карамелизированным луком.