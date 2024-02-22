Розовый салат из свеклы: бюджетный рецепт, который подойдет даже на праздник
22 февраля 2024, 18:42Читати новину українською
Источник:tetiana_kvitta
Вместо обычной Шубы на праздничный стол можно приготовить этот салат из свеклы. Он точно понравится большинству ваших гостей.
Интересного вкуса добавляет маринованный лук. Сделать его самостоятельно совсем не трудно.
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Розовый салат с селедкой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 3 луковицы среднего размера;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 столовой ложки соли;
– 2 столовые ложки уксуса;
– горячая вода;
– 300 граммов сельди;
– 2 отваренные свеклы;
– 1 зеленое яблоко;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лук тонкими полукольцами. В миску добавьте сахар, соль, уксус и горячую воду, чтобы она покрыла лук. Оставьте на 15 минут.
- Тем временем нарежьте кубиками свеклу, сельдь и яблоко.
- Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте. Если надо, добавьте соли и черного молотого перца.