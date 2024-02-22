Цікавого смаку додає маринована цибуля. Зробити її самотужки зовсім не важко.
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Рожевий салат з оселедцем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями. У миску додайте цукор, сіль, оцет та гарячу воду, щоб вона покрила цибулю. Залиште на 15 хвилин.
- Тим часом наріжте кубиками буряк, оселедець та яблуко.
- З'єднайте усі інгредієнти, заправте майонезом та перемішайте. Якщо треба, додайте солі та чорного меленого перцю.