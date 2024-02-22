Цікавого смаку додає маринована цибуля. Зробити її самотужки зовсім не важко.

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Рожевий салат з оселедцем

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 цибулини середнього розміру;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 столової ложки солі;

– 2 столові ложки оцту;

– гаряча вода;

– 300 грамів оселедця;

– 2 відварені буряки;

– 1 зелене яблуко;

– майонез до смаку.

Приготування:

Наріжте цибулю тонкими півкільцями. У миску додайте цукор, сіль, оцет та гарячу воду, щоб вона покрила цибулю. Залиште на 15 хвилин. Тим часом наріжте кубиками буряк, оселедець та яблуко. З'єднайте усі інгредієнти, заправте майонезом та перемішайте. Якщо треба, додайте солі та чорного меленого перцю.

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