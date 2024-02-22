Интересного вкуса добавляет маринованный лук. Сделать его самостоятельно совсем не трудно.

Стоит попробовать Вы забудете об Оливье: простой рецепт гениального салата к ужину

Розовый салат с селедкой

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 луковицы среднего размера;

– 1 столовая ложка сахара;

– 0,5 столовой ложки соли;

– 2 столовые ложки уксуса;

– горячая вода;

– 300 граммов сельди;

– 2 отваренные свеклы;

– 1 зеленое яблоко;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук тонкими полукольцами. В миску добавьте сахар, соль, уксус и горячую воду, чтобы она покрыла лук. Оставьте на 15 минут. Тем временем нарежьте кубиками свеклу, сельдь и яблоко. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте. Если надо, добавьте соли и черного молотого перца.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный и бюджетный салат с печенью.