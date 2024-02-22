Интересного вкуса добавляет маринованный лук. Сделать его самостоятельно совсем не трудно.
Стоит попробовать Вы забудете об Оливье: простой рецепт гениального салата к ужину
Розовый салат с селедкой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте лук тонкими полукольцами. В миску добавьте сахар, соль, уксус и горячую воду, чтобы она покрыла лук. Оставьте на 15 минут.
- Тем временем нарежьте кубиками свеклу, сельдь и яблоко.
- Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и перемешайте. Если надо, добавьте соли и черного молотого перца.