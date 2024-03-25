Советуем приготовить этот салат из свеклы. Хоть он и очень бюджетный, но максимально ароматный.

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Свекла по-корейски

  • Время: 15 минут + 3 часа на маринование
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Натрите свеклу и сразу же начните делать заправку
  2. Смешайте измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, масло и сахар.
  3. Заправьте салат дрессингом, тщательно перемешайте руками, переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.