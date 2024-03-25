Советуем приготовить этот салат из свеклы. Хоть он и очень бюджетный, но максимально ароматный.

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Свекла по-корейски

Время : 15 минут + 3 часа на маринование

: 15 минут + 3 часа на маринование Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свежей свеклы;

– 7 – 8 зубчиков чеснока;

– 5 столовых ложек уксуса;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка перца;

– 120 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Натрите свеклу и сразу же начните делать заправку Смешайте измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, масло и сахар. Заправьте салат дрессингом, тщательно перемешайте руками, переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

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