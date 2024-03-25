Радимо приготувати цей салат з буряка. Хоч він і дуже бюджетний, але максимально ароматний.

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Буряк по-корейськи

  • Час: 15 хвилин + 3 години на маринування
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Натріть буряк і одразу ж почніть робити заправку
  2. Змішайте подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, олію та цукор.
  3. Заправте салат дресингом, ретельно перемішайте руками, перекладіть в миску і відправте в холодильник на 3 – 4 години.