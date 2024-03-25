Радимо приготувати цей салат з буряка. Хоч він і дуже бюджетний, але максимально ароматний.

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Буряк по-корейськи

Час : 15 хвилин + 3 години на маринування

: 15 хвилин + 3 години на маринування Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свіжого буряка;

– 7 – 8 зубчиків часнику;

– 5 столових ложок оцту;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка перцю;

– 120 мілілітрів олії.

Приготування:

Натріть буряк і одразу ж почніть робити заправку Змішайте подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, олію та цукор. Заправте салат дресингом, ретельно перемішайте руками, перекладіть в миску і відправте в холодильник на 3 – 4 години.

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