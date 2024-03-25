Целая миска всего за несколько гривен: готовим лучший салат к посту
25 марта 2024, 15:35Читати новину українською
Источник:pava_vb
Салаты спасут любой постный стол. Ведь они добавляют вкуса и пользы даже обыденным блюдам.
Советуем приготовить этот салат из свеклы. Хоть он и очень бюджетный, но максимально ароматный.
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Свекла по-корейски
- Время: 15 минут + 3 часа на маринование
- Порций: 6
– 1 килограмм свежей свеклы;
– 7 – 8 зубчиков чеснока;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 120 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Натрите свеклу и сразу же начните делать заправку
- Смешайте измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, масло и сахар.
- Заправьте салат дрессингом, тщательно перемешайте руками, переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.