В 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и селедки
6 февраля 2024, 23:57Читати новину українською
Источник:iriska_dimitrova
Если любите Шубу, попробуйте приготовить этот салат. Знакомое сочетание сельди и свеклы вам точно понравится.
Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы.
Стоит попробовать Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола
Салат с селедкой
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов слабосоленой сельди;
– 1 вареная свекла;
– 0,5 красной луковицы;
– 0,5 банки консервированного горошка;
– укроп;
– подсолнечное масло;
– черный перец.
Маринад для лука:
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 0,5 стакана воды.
Приготовление:
- Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
- Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
- Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу.