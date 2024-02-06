В 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и селедки

6 февраля 2024, 23:57
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iriska_dimitrova

Если любите Шубу, попробуйте приготовить этот салат. Знакомое сочетание сельди и свеклы вам точно понравится.

Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы.

Стоит попробовать Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола

Салат с селедкой

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов слабосоленой сельди;
– 1 вареная свекла;
– 0,5 красной луковицы;
– 0,5 банки консервированного горошка;
– укроп;
– подсолнечное масло;
– черный перец.

Маринад для лука:
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
  2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
  3. Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу.

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Автор: Ольга Котів