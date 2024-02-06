Проте за цим рецептом страва вийде ще смачнішою. Зокрема, через мариновану цибульку, яка чудово відтінятиме смак риби.
Варто спробувати Пекінка ще ніколи не була такою смачною: готуємо бюджетний салат, вартий святкового столу
Салат з оселедцем
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю наріжте пір'їнами чи півкільцями. Додайте сіль, цукор, оцет і воду. Перемішайте і залиште на 20 хвилин.
- Оселедець і буряк наріжте смужками.
- Всі інгредієнти з'єднайте, заправте олією і додайте чорний перець та сіль до смаку.