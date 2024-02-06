Проте за цим рецептом страва вийде ще смачнішою. Зокрема, через мариновану цибульку, яка чудово відтінятиме смак риби.

Варто спробувати Пекінка ще ніколи не була такою смачною: готуємо бюджетний салат, вартий святкового столу

Салат з оселедцем

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів слабосолоного оселедця;

– 1 варений буряк;

– 0,5 червоної цибулини;

– 0,5 банки консервованого горошку;

– кріп;

– олія;

– чорний перець. Маринад для цибулі:

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка оцту;

– 0,5 склянки води.

Приготування:

Цибулю наріжте пір'їнами чи півкільцями. Додайте сіль, цукор, оцет і воду. Перемішайте і залиште на 20 хвилин. Оселедець і буряк наріжте смужками. Всі інгредієнти з'єднайте, заправте олією і додайте чорний перець та сіль до смаку.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати італійську закуску з цибулі – її смак вас шокує.