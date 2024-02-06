Проте за цим рецептом страва вийде ще смачнішою. Зокрема, через мариновану цибульку, яка чудово відтінятиме смак риби.

Варто спробувати Пекінка ще ніколи не була такою смачною: готуємо бюджетний салат, вартий святкового столу

Салат з оселедцем

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю наріжте пір'їнами чи півкільцями. Додайте сіль, цукор, оцет і воду. Перемішайте і залиште на 20 хвилин.
  2. Оселедець і буряк наріжте смужками.
  3. Всі інгредієнти з'єднайте, заправте олією і додайте чорний перець та сіль до смаку.