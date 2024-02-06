Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы.

Стоит попробовать Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола

Салат с селедкой

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
  2. Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
  3. Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу.