Однако по этому рецепту блюдо получится еще вкуснее. В частности, из-за маринованного лука, который прекрасно будет оттенять вкус рыбы.
Стоит попробовать Пекинка еще никогда не была такой вкусной: готовим бюджетный салат, достойный праздничного стола
Салат с селедкой
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук нарежьте перьями или полукольцами. Добавьте соль, сахар, уксус и воду. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
- Сельдь и свеклу нарежьте полосками.
- Все ингредиенты соедините, заправьте маслом и добавьте черный перец и соль по вкусу.