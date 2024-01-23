Вкуснее винегрета: гениальный салат из свеклы к ужину
23 января 2024, 15:52Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте на ужин простой и полезный салат из свеклы. Вы будете в восторге от необычного сочетания вполне привычных продуктов.
Салат из свеклы, квашеной капусты, лука, изюма и специй – очень простой, экономный и вкусный. На его приготовление понадобится менее часа, а если у вас есть готовая свекла – всего несколько минут.
Будет вкусно С ним все будет в 10 раз вкуснее: салат из капусты к ужину за 10 минут
Салат из свеклы и квашеной капусты
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 свекла;
– 1 луковица;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 2 столовые ложки изюма;
– соль, черный молотый перец по вкусу;
– 10 граммов приправы "Итальянские травы";
– 5 граммов сушеного чеснока.
Приготовление:
- Свеклу среднего размера помойте, почистьте и нашинкуйте крупными кусочками. Заверните в фольгу, положите в форму и поместите ее в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
- Лук почистьте, мелко нашинкуйте и обжарьте на 2 столовых ложках масла до прозрачности. Затем добавьте квашеную капусту, перемешайте и жарьте еще 5 – 7 минут.
- Запеченную свеклу натрите на крупную терку и выложите в салатник. Добавьте промытые изюм, жареную с луком капусту, соль, перец, итальянские травы, сушеный чеснок и кунжут. Полейте растительным маслом и хорошо перемешайте.