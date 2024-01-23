Салат з буряка, квашеної капусти, цибулі, родзинок і спецій – дуже простий, економний і смачний. На його приготування знадобиться менш як година, а якщо у вас є готовий буряк – всього кілька хвилин.

Буде смачно З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин

Салат з буряка та квашеної капусти

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Буряк середнього розміру помийте, почистьте і наріжте великими шматочками. Загорніть у фольгу, покладіть у форму та помістіть її в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
  2. Цибулю почистьте, дрібно наріжте й обсмажте на 2 столових ложках олії до прозорості. Потім додайте квашену капусту, перемішайте і смажте ще 5 – 7 хвилин.
  3. Запечений буряк натріть на велику тертку і викладіть у салатник. Додайте промиті родзинки, смажену з цибулею капусту, сіль, перець, італійські трави, сушений часник і кунжут. Полийте олією і добре перемішайте.