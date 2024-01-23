Салат з буряка, квашеної капусти, цибулі, родзинок і спецій – дуже простий, економний і смачний. На його приготування знадобиться менш як година, а якщо у вас є готовий буряк – всього кілька хвилин.

Буде смачно З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин

Салат з буряка та квашеної капусти

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 1 цибулина;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 2 столові ложки родзинок;

– сіль, чорний мелений перець до смаку;

– 10 грамів приправи "Італійські трави";

– 5 грамів сушеного часнику.

Приготування:

Буряк середнього розміру помийте, почистьте і наріжте великими шматочками. Загорніть у фольгу, покладіть у форму та помістіть її в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Цибулю почистьте, дрібно наріжте й обсмажте на 2 столових ложках олії до прозорості. Потім додайте квашену капусту, перемішайте і смажте ще 5 – 7 хвилин. Запечений буряк натріть на велику тертку і викладіть у салатник. Додайте промиті родзинки, смажену з цибулею капусту, сіль, перець, італійські трави, сушений часник і кунжут. Полийте олією і добре перемішайте.

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