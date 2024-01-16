За 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время
16 января 2024, 23:58Читати новину українською
Источник:Smaker
Классика для вечеринок, которая всегда работает. Когда придут неожиданные гости, лучше иметь под рукой консервированный тунец. Просто добавьте к нему несколько ингредиентов – и вкусный салат уже на столе.
Не нужно быть большим поваром, чтобы создать нечто особенное. Достаточно собрать необходимые ингредиенты, приправить соусом, и вы получите вкусный салат, который понравится всем.
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Рецепт салата с тунцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 2 банки тунца;
– 3 три яйца;
– 1 банка кукурузы;
– 4 маринованных огурца;
– горсть укропа;
– две столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца на "круто".
- Когда они охладятся, нарежьте их кубиками и сложите в миску.
- Добавьте сцеженный тунец и кукурузу.
- Маринованные огурцы нашинкуйте небольшими кубиками и тоже поместите в миску.
- Предварительно тунец следует раздавить вилкой.
- В конце добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
- Укроп мелко изрубите.
- Все тщательно перемешайте.