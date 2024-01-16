За 10 минут до прихода гостей: салат из тунца, который готовится в рекордно короткое время

Классика для вечеринок, которая всегда работает. Когда придут неожиданные гости, лучше иметь под рукой консервированный тунец. Просто добавьте к нему несколько ингредиентов – и вкусный салат уже на столе.

Не нужно быть большим поваром, чтобы создать нечто особенное. Достаточно собрать необходимые ингредиенты, приправить соусом, и вы получите вкусный салат, который понравится всем.

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Рецепт салата с тунцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 2 банки тунца;– 3 три яйца;– 1 банка кукурузы;– 4 маринованных огурца;– горсть укропа;– две столовые ложки майонеза;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите яйца на "круто". Когда они охладятся, нарежьте их кубиками и сложите в миску. Добавьте сцеженный тунец и кукурузу. Маринованные огурцы нашинкуйте небольшими кубиками и тоже поместите в миску. Предварительно тунец следует раздавить вилкой. В конце добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Укроп мелко изрубите. Все тщательно перемешайте.

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