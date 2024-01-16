Не нужно быть большим поваром, чтобы создать нечто особенное. Достаточно собрать необходимые ингредиенты, приправить соусом, и вы получите вкусный салат, который понравится всем.

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Рецепт салата с тунцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сварите яйца на "круто".
  2. Когда они охладятся, нарежьте их кубиками и сложите в миску.
  3. Добавьте сцеженный тунец и кукурузу.
  4. Маринованные огурцы нашинкуйте небольшими кубиками и тоже поместите в миску.
  5. Предварительно тунец следует раздавить вилкой.
  6. В конце добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
  7. Укроп мелко изрубите.
  8. Все тщательно перемешайте.