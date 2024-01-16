Не потрібно бути великим кухарем, щоб створити щось особливе. Достатньо зібрати необхідні інгредієнти, приправити соусом і ви отримаєте смачний салат, який сподобається усім.
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Рецепт салату з тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть яйця на "круто".
- Коли вони охолонуть, наріжте їх кубиками і складіть в миску.
- Додайте зціджений тунець і кукурудзу.
- Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками і теж помістіть в миску.
- Попередньо тунець варто розчавити виделкою.
- В кінці додайте майонез, сіль і перець до смаку.
- Кріп дрібно порубайте.
- Все ретельно перемішайте.