Не потрібно бути великим кухарем, щоб створити щось особливе. Достатньо зібрати необхідні інгредієнти, приправити соусом і ви отримаєте смачний салат, який сподобається усім.

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Рецепт салату з тунцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Зваріть яйця на "круто".
  2. Коли вони охолонуть, наріжте їх кубиками і складіть в миску.
  3. Додайте зціджений тунець і кукурудзу.
  4. Мариновані огірки наріжте невеликими кубиками і теж помістіть в миску.
  5. Попередньо тунець варто розчавити виделкою.
  6. В кінці додайте майонез, сіль і перець до смаку.
  7. Кріп дрібно порубайте.
  8. Все ретельно перемішайте.