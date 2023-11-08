Он очень быстрый в приготовлении, бюджетный и вариативный. Например, вы можете положить в блюдо не колбасу, а крабовые палочки. Получится тоже очень вкусно.

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Рецепт салата с "Мивиной"

Время: 20 минут + 5 минут на подготовку

Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 пачка вермишели быстрого приготовления;

– 2 куриных яйца;

– 200 миллилитров воды;

– 1 репчатый лук;

– 100 граммов майонеза 72%;

– 2 маринованные огурца;

– 150 граммов вареной колбасы;

– соль, черный молотый перец по вкусу.



К этому салату можно добавить консервированную кукурузу / Фото Cooking time

Приготовление:

Положите в миску брикет лапши быстрого приготовления и добавьте туда специи из пакетика. Залейте 200 миллилитрами кипятка, накройте сверху тарелкой и подождите, пока лапша не заварится – точное время указано на упаковке.

После этого осторожно слейте из лапши лишнюю жидкость и переложите ее в салатник. Добавьте мелко нарезанный лук и порезанную кубиками вареную колбасу.

Также положите в салатник нарезанные кубиками соленые огурцы и измельченные вареные яйца.

Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, после чего перемешайте салат.

Если вы любите чеснок, можете добавить еще 2 измельченных зубчика. Так блюдо станет более ароматным и пикантным.

Приятного аппетита!

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