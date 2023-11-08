Он очень быстрый в приготовлении, бюджетный и вариативный. Например, вы можете положить в блюдо не колбасу, а крабовые палочки. Получится тоже очень вкусно.
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Рецепт салата с "Мивиной"
Время: 20 минут + 5 минут на подготовку
Порции: 4
К этому салату можно добавить консервированную кукурузу / Фото Cooking time
Приготовление:
- Положите в миску брикет лапши быстрого приготовления и добавьте туда специи из пакетика. Залейте 200 миллилитрами кипятка, накройте сверху тарелкой и подождите, пока лапша не заварится – точное время указано на упаковке.
- После этого осторожно слейте из лапши лишнюю жидкость и переложите ее в салатник. Добавьте мелко нарезанный лук и порезанную кубиками вареную колбасу.
- Также положите в салатник нарезанные кубиками соленые огурцы и измельченные вареные яйца.
- Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, после чего перемешайте салат.
- Если вы любите чеснок, можете добавить еще 2 измельченных зубчика. Так блюдо станет более ароматным и пикантным.
Приятного аппетита!