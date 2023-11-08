Він дуже швидкий у приготуванні, бюджетний та варіативний. До прикладу, ви можете покласти у страву не ковбасу, а крабові палички. Вийде теж дуже смачно.

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Рецепт салату з "Мівіною"

Час: 20 хвилин + 5 хвилин на підготовку

Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 пачка вермішелі швидкого приготування;

– 2 курячі яйця;

– 200 мілілітрів води;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 100 грамів майонезу 72%;

– 2 мариновані огірки;

– 150 грамів вареної ковбаси;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.



До цього салату також можна додати консервовану кукурудзу / Фото Cooking time

Приготування:

Покладіть у миску брикет локшини швидкого приготування і додайте туди ж спеції з пакетика. Залийте 200 мілілітрами окропу, накрийте зверху тарілкою та зачекайте поки локшина не завариться – точний час зазначений на упаковуванні.

Після цього обережно злийте з локшини зайву рідину та перекладіть її в салатник. Додайте дрібно нарізану цибулю і порізану кубиками варену ковбасу.

Також покладіть у салатник нарізані кубиками солоні огірки та подрібнені варені яйця.

Додайте майонез, сіль і перець до смаку, після чого перемішайте салат.

Якщо ви любите часник, можете додати ще зо 2 подрібнених зубчики. Так страва стане ароматнішою та пікантнішою.

Смачного!

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