Він дуже швидкий у приготуванні, бюджетний та варіативний. До прикладу, ви можете покласти у страву не ковбасу, а крабові палички. Вийде теж дуже смачно.
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Рецепт салату з "Мівіною"
Час: 20 хвилин + 5 хвилин на підготовку
Порції: 4
До цього салату також можна додати консервовану кукурудзу / Фото Cooking time
Приготування:
- Покладіть у миску брикет локшини швидкого приготування і додайте туди ж спеції з пакетика. Залийте 200 мілілітрами окропу, накрийте зверху тарілкою та зачекайте поки локшина не завариться – точний час зазначений на упаковуванні.
- Після цього обережно злийте з локшини зайву рідину та перекладіть її в салатник. Додайте дрібно нарізану цибулю і порізану кубиками варену ковбасу.
- Також покладіть у салатник нарізані кубиками солоні огірки та подрібнені варені яйця.
- Додайте майонез, сіль і перець до смаку, після чого перемішайте салат.
- Якщо ви любите часник, можете додати ще зо 2 подрібнених зубчики. Так страва стане ароматнішою та пікантнішою.
Смачного!