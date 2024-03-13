Речь идет о сыре фета. Также вы можете поэкспериментировать с заправкой – заменить майонез на сметану, греческий йогурт или майонез по своему вкусу.

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Рецепт весеннего салата с зеленым луком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Яйца хорошо отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Хорошо промойте зеленый лук и нарежьте его небольшими кусочками
  3. Также помойте огурец. Нарежьте его полукольцами или кубиками.
  4. С феты слейте лишнюю жидкость и нарежьте сыр кубиками.
  5. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, присыпьте зеленой петрушкой и хорошо перемешайте.