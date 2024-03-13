Речь идет о сыре фета. Также вы можете поэкспериментировать с заправкой – заменить майонез на сметану, греческий йогурт или майонез по своему вкусу.

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Рецепт весеннего салата с зеленым луком

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 пучок зеленого лука;

– 2 яйца;

– 1 огурец;

– 60 граммов майонеза 72%;

– 1 пучок петрушки;

– 50 граммов сыра фета.

Приготовление:

Яйца хорошо отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками. Хорошо промойте зеленый лук и нарежьте его небольшими кусочками Также помойте огурец. Нарежьте его полукольцами или кубиками. С феты слейте лишнюю жидкость и нарежьте сыр кубиками. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, присыпьте зеленой петрушкой и хорошо перемешайте.

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