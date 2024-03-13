Речь идет о сыре фета. Также вы можете поэкспериментировать с заправкой – заменить майонез на сметану, греческий йогурт или майонез по своему вкусу.
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Рецепт весеннего салата с зеленым луком
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Яйца хорошо отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.
- Хорошо промойте зеленый лук и нарежьте его небольшими кусочками
- Также помойте огурец. Нарежьте его полукольцами или кубиками.
- С феты слейте лишнюю жидкость и нарежьте сыр кубиками.
- В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, присыпьте зеленой петрушкой и хорошо перемешайте.