Мовиться про сир фета. Також ви можете поекспериментувати із заправкою – замінити майонез на сметану чи грецький йогурт.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Рецепт весняного салату із зеленою цибулею

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 2 яйця;

– 1 огірок;

– 60 грамів майонезу 72%;

– 1 пучок петрушки;

– 50 грамів сиру фета.

Приготування:

Яйця добре відваріть у киплячій воді протягом 10 хвилин. Очистьте від шкарлупи та наріжте невеликими кубиками. Добре промийте зелену цибулю та наріжте її невеликими шматочками. Також помийте огірок. Наріжте його напівкільцями або кубиками. Із фети злийте зайву рідину та наріжте сир кубиками. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез, присипте зеленою петрушкою та добре перемішайте.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний весняний салат з огірків "Насолода".