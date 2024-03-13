Свекровь потребует рецепт: готовим роскошный весенний салат с секретным ингредиентом

13 марта 2024, 17:05
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Источник:

Shuba

Этот простой и витаминный салат точно понравится всей семье. А полезный ингредиент сделает его еще более аппетитным.

Речь идет о сыре фета. Также вы можете поэкспериментировать с заправкой – заменить майонез на сметану, греческий йогурт или майонез по своему вкусу.

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Рецепт весеннего салата с зеленым луком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 пучок зеленого лука;
– 2 яйца;
– 1 огурец;
– 60 граммов майонеза 72%;
– 1 пучок петрушки;
– 50 граммов сыра фета.

Приготовление:

  1. Яйца хорошо отварите в кипящей воде в течение 10 минут. Очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Хорошо промойте зеленый лук и нарежьте его небольшими кусочками
  3. Также помойте огурец. Нарежьте его полукольцами или кубиками.
  4. С феты слейте лишнюю жидкость и нарежьте сыр кубиками.
  5. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, присыпьте зеленой петрушкой и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів