Салат из зеленых помидоров на зиму: простой рецепт на 5 литровых банок

27 июля 2024, 17:59
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Источник:

"Готовим вместе"

Салат из зеленых помидоров пригодится зимой. Успейте сделать его, пока длится сезон.

Этот салат готовится очень просто. Попробуйте воплотить данный рецепт в жизнь.

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Салат из зеленых помидоров

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм зеленых помидоров;
– 250 граммов зеленого болгарского перца;
– 250 граммов лука;
– 250 граммов моркови;
– 30 граммов зелени;
– 1 столовая ложка соли;
– 50 граммов сахара;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 60 миллилитров уксуса;
– 3 лавровых листа;
– 5 горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Овощи и зелень помойте. Помидоры нарежьте ломтиками, перец – соломкой. Зелень измельчите.
  2. Лук и морковь почистьте. Лук нарежьте неширокими полукольцами, а морковь натрите на крупную терку.
  3. Соедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут.
  4. Тем временем простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите по кусочку лаврового листа, по горошине перца и салат.
  5. Накройте банки крышками, поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой. Доведите до кипения и стерилизуйте на умеренном огне 40 минут.
  6. Плотно закройте банки крышками и оставьте до полного остывания.

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Автор: Ольга Котів