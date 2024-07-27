Салат из зеленых помидоров на зиму: простой рецепт на 5 литровых банок
27 июля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:"Готовим вместе"
Салат из зеленых помидоров пригодится зимой. Успейте сделать его, пока длится сезон.
Этот салат готовится очень просто. Попробуйте воплотить данный рецепт в жизнь.
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Салат из зеленых помидоров
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 5
– 1 килограмм зеленых помидоров;
– 250 граммов зеленого болгарского перца;
– 250 граммов лука;
– 250 граммов моркови;
– 30 граммов зелени;
– 1 столовая ложка соли;
– 50 граммов сахара;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 60 миллилитров уксуса;
– 3 лавровых листа;
– 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Овощи и зелень помойте. Помидоры нарежьте ломтиками, перец – соломкой. Зелень измельчите.
- Лук и морковь почистьте. Лук нарежьте неширокими полукольцами, а морковь натрите на крупную терку.
- Соедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут.
- Тем временем простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите по кусочку лаврового листа, по горошине перца и салат.
- Накройте банки крышками, поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой. Доведите до кипения и стерилизуйте на умеренном огне 40 минут.
- Плотно закройте банки крышками и оставьте до полного остывания.